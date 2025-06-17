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Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı (17 Haziran)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 4 hissede tedbir kararı geldi.

17 Haziran 2025 | 18:53
Son Güncellenme: 17 Haziran 2025 | 19:04
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı (17 Haziran)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BIGCH.E , BORLS.E ve GEDIK.E (Büyük Şefler Gıda, Borlease Otomotiv, Gedik Yatırım) payları 18/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan bir diğer açıklamaya göre ise DERHL.E (Derlüks Yatırım Holding) paylarında 18/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Açıklamada şu bilgiler veriliyor:

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 30/05/2025 tarihli kararıyla 04/07/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.

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Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı (17 Haziran)
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
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