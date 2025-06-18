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Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 550

Borsa İstanbul'da bugün (17 Haziran) bir şirket daha yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını KAP'a bildirdi.

17 Haziran 2025 | 19:38
Son Güncellenme: 17 Haziran 2025 | 20:04
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 550

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu. Buna göre şirket yönetim kurulu yüzde 550 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 17.06.2025 tarihli toplantısında,

I. Şirketimizin 2.500.000.000 TL (iki milyar beş yüz milyon ) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 144.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %550 oranında 792.000.000 TL arttırılarak, 936.000.000 TL'ye (dokuz yüz otuz altı milyon) çıkartılmasına,

II. Artırılan 792.000.000 TL sermayenin 392.125.929,24 TL'nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 399.874.070,76 TL'nin geçmiş yıl kârlarından karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesine,

III. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, A Grubu Nâma yazılı (TREFONT00028) paylara, A Grubu Nâma (TREFONT00028), B Grubu Hamiline yazılı (TREFONT00010) paylara, B Grubu Hamiline (TREFONT00010) paylar şeklinde ihraç edilmesine,

IV. Bahse konu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

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