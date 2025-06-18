BİM (BIMAS) temettü miktarı ve temettü ödeme tarihi (2025)

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 13 TL, net 11,05 TL temettü dağıtacak. İlk iki taksit net 3,4 TL, son taksit ise 4,250 TL olacak. BİM, temettü taksitlerini haziran, eylül ve aralık olarak duyurmuştu. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın yani 18 Haziran Çarşamba, ödeme tarihi ise 20 Haziran olarak açıklanmıştı. BİM'de temettü ödeme takvimi şöyle:

Taksit Kesinleşen Hak Kullanım Tarihi Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi 1. Taksit 18.06.2025 20.06.2025 19.06.2025 2. Taksit 17.09.2025 19.09.2025 18.09.2025 3. Taksit 17.12.2025 19.12.2025 18.12.2025

BİM, Mayıs ayında temettü kararıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

26.03.2025 ve 29.04.2025 tarihli açıklamalarımızda, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesi ile iptal edilecek paylara düşen temettü miktarının diğer hak sahiplerine eşit olarak dağıtılacağı açıklanmıştı. Payların iptal süreci tamamlanmış olup, pay başına düşen temettü miktarları bu doğrultuda güncellenmiştir.

Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esası kullanılarak, bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 13,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye brüt 13,0 TL, net 11,05 TL nakit kar payı ödenecektir.

Nakit kar payı dağıtımı üç taksitte gerçekleştirilecektir. İlk taksit 18.06.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,0 TL olarak, ikinci taksit 17.09.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,0 TL olarak, 3. taksit ise 17.12.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 5,0 TL olarak dağıtılacaktır.