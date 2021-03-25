Uluslararası piyasalarda ‘yatırım gurusu’ olarak bilinen Mark Mobius, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik sonrası Türk Lirası’nda görülen tepkinin aşırı olduğunu, gelecekte para biriminin istikrarlı olacağını belirtti.

Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, “Türk Lirası’nın bu zayıflıkla devam etmeyeceğini, gelecekte istikrarlı olacağını düşünüyorum” dedi.

Bloomberg TV’de soruları yanıtlayan Mobius “Ne zaman bir merkez bankası başkanı değişse bu bir panik yaratır. Buna rağmen yeni TCMB başkanının açıklamasına baktığınızda istikrarlı bir Türk Lirası hedefi görüyorsunuz. Türk Lirası’ndaki tepkinin aşırı olduğunu, mantıklı olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

Kurun zayıfladığını ya da güçlendiğini görmek için baktıkları ölçütlerden birinin satın alma gücü paritesi olduğunu belirten Mobius, yatırımcı olarak kendini kur zayıflıklarına karşı nasıl koruduğu sorusuna ise “Kur zayıflıklarından fayda sağlayabilecek şirketlerin hisselerini seçmeye çalışıyoruz. Örneğin Türkiye’de ihracat yapan bir yazılım şirketinde yatırımımız var” dedi.