Yatırım yoluyla vatandaşlık veren ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?

Henley & Partners tarafından yayınlanan 2025 Yatırım Göçü Programları raporunda, Malta üst üste 10’uncu kez Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde birinci sırada yer aldı. Türkiye ise yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında 64 puanla 7’nci sıraya yerleşti.

14 programı sıralayan 2025 Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde stratejik bir konumda bulunan Malta, 100 üzerinden 76 puan alarak üst üste 10’uncu kez liderliğini korudu. Endekse göre Avusturya 75 puanla ikinci sırada yer alırken, Grenada 69 puan ve Antigua & Barbuda 67 puanla ilk dört içinde kendisine yer buldu. Türkiye ise yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında 64 puanla 7’nci sırada yer aldı.

26 programın sıralandığı 2025 Küresel Oturum Programı Endeksi’nde ise Yunanistan’ın Altın Vize Programı, 100 üzerinden 73 puan alarak ilk kez liderliğe yükseldi. İsviçre 72 puanla 2’nci sırada yer alırken, Portekiz, İtalya ve Birleşik Krallık 70 puanla 3’üncü sırayı paylaştı. Avustralya, Kanada ve İspanya 69 puanla dördüncü sırada, Birleşik Arap Emirlikleri 68 puanla beşinci sırada konumlandı. Macaristan ve Kosta Rika ise 2025 yılında ilk 10’a giren yeni ülkeler olarak ön plana çıktı.

‘TÜRKİYE, YENİ BİR YAŞAM ARAYANLARIN TERCİH ETTİĞİ ÜLKELERDEN’

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Henley & Partners’ın 2025 Yıllık Yatırım Göç Programları raporunda yer alan bu iki endeks, dünyanın en cazip yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarını sistematik olarak analiz ederek kapsamlı bir kıyaslama sunuyor. Sektörde altın standart olarak kabul edilen bu çalışma, küresel ölçekte 100’den fazla program arasından en etkili ve avantajlı 40 programı öne çıkarıyor. Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi’nde ilk sırada yer alan Malta'nın Doğrudan Yatırım Yolu ile İstisnai Hizmetler için Vatandaşlığa Kabul programı 2013 yılında Henley & Partners tarafından tasarlandı ve dünyanın en başarılı programlarından biri haline geldi. Türkiye ise yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında 64 puanla 7’nci sırada yer alarak yabancı yatırımcıların ve yeni bir yaşam biçim arayanların tercih ettiği ülkelerden biri konumunda. Stratejik konumu, Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarına erişim sağlaması gibi unsurlar, Türkiye’yi alternatif vatandaşlık edinmek isteyen yatırımcılar için öne çıkan bir destinasyon haline getiriyor” dedi.