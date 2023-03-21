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Yellen'dan küçük bankalara destek sinyali

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küçük bankaların yayılma riski olan mevduat çıkışlarıyla karşılaşmaları halinde müdahale edebileceklerini ifade etti.

21 Mart 2023 | 19:21
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Yellen'dan küçük bankalara destek sinyali

Yellen, Amerikan Bankacılar Birliği'nin (ABA) zirvesinde ABA Başkanı Rob Nichols'un sorularını yanıtladı.

Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin sorulması üzerine Yellen, "Bankacılık sistemimiz, biraz baskı altına girmesine rağmen sağlam." yanıtını verdi.

- "Halk bankacılık sistemimize güvenmeli"

Yellen, yaşananların 2008 finansal krizinden farklı olduğunu söyledi. 2008'de bir "ödeme gücü krizi" olduğunu dile getiren Yellen, son yaşananların ise "bulaşıcı bir bankadan kaçış" olduğunu aktardı.

Federal hükümetin gerektiğinde finansal istikrar risklerini azaltacak adımlar atmaya kararlı olduğunu gösterdiklerini kaydeden Yellen, "Attığımız her adım, kamuoyuna bankacılık sistemimizin dayanıklı olduğu ve bankacılık sisteminin arkasında durduğumuz konusunda güvence vermeye yönelikti." dedi.

Yellen, "Halk bankacılık sistemimize güvenmeli ve niyetimiz gelecek günlerde ve haftalarda ihtiyatlı olmak." diye konuştu.

- "Denetim ve düzenlemede bazı ayarlamaların gerekli olup olmadığını değerlendirmek için zaman var"

Küçük bankaların yayılma riski olan benzer zorluklarla karşılaşması halinde duruma müdahale edebileceklerini belirten Yellen, koşulları yakından izlediklerini, federal ve eyalet düzenleyicilerinin yanı sıra birçok bankayla iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Yellen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bankaların ihtiyacı olan likiditeyi sağlayabileceğinden emin olunması gerektiğini vurguladı.

Düzenleme değişikliklerine karar vermek için çok erken olduğuna işaret eden Yellen, "Krizin temel nedenlerini ele almak için denetim ve düzenlemede bazı ayarlamaların gerekli olup olmadığını değerlendirmek için zaman var." dedi.

Yellen, bu düzenlemelerin ne olabileceği konusunda spekülasyonda bulunmak istemediğini belirterek, bankacılık sistemini istikrara kavuşturmaya ve mevduat sahiplerinin güvenini kazanmaya odaklandığını kaydetti.

- Borç limiti konusunda son dakikaya kadar beklenmemeli mesajı

Borç limitine ilişkin sorulara da yanıt veren Yellen, "Kongre'nin borç limitini artırmak veya askıya almak için harekete geçmesinin son derece gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yellen, "Bunu yapmak için son dakikaya kadar bekleme konusunda gerçekten endişeleniyorum." diye konuştu.

Borç limiti krizinin 2011'de son dakikaya bırakılmasının ABD'nin kredi notunun düşmesine neden olduğunu hatırlatan Yellen, borç limitini artırmamanın felaket olacağına inandığını yineledi.

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