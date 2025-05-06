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Yeni büyükelçi Ankara'da: Atalarımın geldiği topraklar

ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır." dedi.

06 Mayıs 2025 | 07:51
Yeni büyükelçi Ankara'da: Atalarımın geldiği topraklar

ABD Başkanı Trump'ın Başkanlığa seçilmesinden kısa bir süre sonra, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterilen Barrack, 22.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Barrack, burada basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "atalarının geldiği" topraklarda olmaktan onur duyduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi. "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır." diyen Barrack, iki ülkenin her zaman harika ilişkilere sahip olduğunu ancak bunun "olağanüstü" olması gerektiğini söyledi.

Barrack, Trump'ın, Türkiye ile ABD'yi daha güçlü kılmayı ve dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi amaçladığını, bunun için de barış ve refahı, iki ülke halkı ve "iki büyük ulusun büyük liderleri" aracılığıyla sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Thomas Barrack, Trump ile yakın ilişkisi ve gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla dikkati çekiyor.

ABD Senatosu'nda, 30 Nisan'da, Barrack'a ilişkin Senato'da oylama yapılmıştı. Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay almıştı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, 2016'daki yemin töreni komitesinin başkanı olan 77 yaşındaki Barrack'ı Ankara Büyükelçisi olarak seçtiğini duyurmuştu.

Tom Barrack kimdir?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı. 

TRT World'ün haberine göre 19. yüzyılın sonlarına doğru, Zahle’den (günümüzde Lübnan sınırlarında yer alan ve o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bir bölge) ABD’ye göç eden Lübnanlı Hristiyan göçmen bir ailenin torunu.

Barrack ailesi, Manhattan’da “Küçük Suriye” olarak bilinen bölgeye yerleşti. Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Aradan bir asırdan fazla zaman geçtikten sonra, Joseph’in torunu Tom Barrack, Trump yönetiminin Türkiye büyükelçisi adayı olarak gösterildi.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı. 1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

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Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
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