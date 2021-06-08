Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve vaka sayısının en çok düştüğü illeri açıkladı.

Bakan Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin” dedi.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/iT0JPGv8JI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul‘da 63,93, Ankara‘da 99,50, İzmir‘de 41,23 oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/Tdew0cuZqS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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