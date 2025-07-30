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Yeni karar: Bir ülkeden gelen bazı ürünlerde vergi kalktı

Katar'dan ithal edilecek hurma, keten, tütün ve sünger taşının da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi yüzde sıfır olarak uygulanacak.

30 Temmuz 2025 | 09:03
Yeni karar: Bir ülkeden gelen bazı ürünlerde vergi kalktı

Katar menşeli bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi sıfır olacak

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Katar'dan ithal edilecek hurma, keten, tütün ve sünger taşının da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi yüzde sıfır oldu.

Öte yandan, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararlar 1 Ağustos 2025'te yürürlüğe girecek.

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