Yeni mevzuat düzenlemeleri neleri içeriyor?

Erkan Baykuş

EY Vergi Bölümü Başkanı

A. Gelir Vergisi Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler

1. Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların hasılat esaslı vergilendirme kapsamına alındı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 113. maddesinde hasılat esaslı vergilemeye ilişkin düzenleme yer almaktadır. Söz konusu madde uyarınca özetle; şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükellefler talep etmeleri halinde, bu faaliyetlerden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10’u vergiye tabi kazanç olarak dikkate alınmaktadır. Ayrıca iki yıl geçmedikçe bu usulden dönülmesi de mümkün değildir.

7587 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar da hasılat esaslı vergileme kapsamına alındı. Buna göre taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını, elektronik ücret toplama sistemleri aracılığı olmaksızın, kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri hâlinde, yukarıdaki açıklamalara göre hasılat esasına göre tespit edilen kazançları üzerinden vergilendirileceklerdir. Bu kapsama girenler, talep tarihini takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespit usulünden en fazla üç yıl süreyle yararlanabileceklerdir. Bu hüküm, yayım tarihinde (01.07.2026) yürürlüğe girmiştir.

2. Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançlarda gelir vergisi istisnası getirildi

7587 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 94. madde eklenmiştir.

Buna göre ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 1 Temmuz 2026 tarihinden önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden müstesna olacaktır.

Bu tarihten sonra edinilen ticari plakaların elden çıkarılması ise genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecektir. Bu düzenleme, Kanun’un yayım tarihinde (01.07.2026) yürürlüğe girmiştir.

B. Vergi Usul Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler

1. Elektronik tebligat uygulaması

Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinde elektronik ortamda tebliğ düzenlemesi yer almaktaydı. 7587 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle söz konusu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

a. Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurulan elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olanlar VUK hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselerden aşağıdaki sayılanlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurulan elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır. Bu kimselere elektronik tebligat sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilecektir.

Kurumlar vergisi mükellefleri, Ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, Kollektif şirketler ile adi komandit şirketler, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller.

Yukarıdaki kapsama girmeyenler, talep etmeleri halinde elektronik tebligat sistemine dâhil olabilirler. Engellilik oranı %90 veya daha fazla olan malul ve engellilerin elektronik tebligat sistemine dâhil olma zorunluluğu yok.

b. Elektronik tebligat sisteminden çıkış Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dâhil olanların elektronik tebligat sisteminden çıkışlarına ilişkin usuller aşağıdadır:

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler ticaret sicil kayıtlarının, diğer tüzel kişiler ise tabi oldukları sicil kayıtlarının silindiği tarih dikkate alınarak, Gerçek kişiler, kişinin ölüm tarihi veya gaipliğine karar verildiği tarih dikkate alınarak, Zorunlu olarak elektronik tebligat sistemine dâhil olan gerçek kişiler mükellefiyetin sona erdiği tarihi izleyen beşinci takvim yılı sonundan itibaren talep etmeleri halinde ve elektronik tebligat sistemine dâhil olma zorunluluğu gerektiren diğer haller bulunmamak şartıyla, İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dâhil olanlar, talep etmeleri halinde talep tarihleri dikkate alınarak ve fakat elektronik tebligat sistemine dâhil olma zorunluluğu gerektiren diğer haller bulunmamak şartıyla, 65 yaşını doldurmuş kişiler, talep etmeleri halinde talep tarihleri dikkate alınarak, elektronik tebligat sisteminden çıkarılır.

Elektronik ortamda tebligat, tebliğin bu sistem ile muhatabına iletildiği tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

1 Temmuz 2026 tarihinden önce VUK’un 107/A maddesi kapsamında elektronik tebligat sistemine dâhil olanlar, yeni bir başvuru yapmaksızın elektronik tebligat sistemini kullanmaya devam edeceklerdir.

Yukarıdaki düzenlemeler, Kanun’un yayım tarihinde (01.07.2026) yürürlüğe girmiştir.

2. Teminat uygulamasına ilişkin yetki

Vergi Usul Kanunu’nun 257. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde; akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi piyasalarda faaliyet gösteren mükellefler bakımından doğacak vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanması amacıyla teminat alınmasına yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

7587 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili bentte yer alan teminat tutarlarını artırma yetkisi iki katından beş katına çıkarılmıştır.

Bu hüküm, Kanun’un yayım tarihinde (01.07.2026) yürürlüğe girmiştir.

C. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda (KDVK) gerçekleştirilen değişiklikler

1. Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasında KDV istisnası

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 94. maddesi kapsamındaki gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin 1 Temmuz 2026 tarihinden önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine KDV istisnası getirilmiştir.

Bu madde de Kanun’un yayım tarihinde (01.07.2026) yürürlüğe girmiştir.

2. Yabancı kurumlarca deprem bölgesinde yaptırılacak bazı inşaatlar dolayısıyla bu kurumlara yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası

KDV Kanunu’nun geçici 45. maddesi ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, genel bütçeli kamu idareleri ile yabancı devlet kurum ve kuruluşları arasında imzalanan protokol kapsamında genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanmak üzere, konut, iş yeri, okul, öğrenci yurdu, hastane, ibadethane, kültür ve sanat merkezi, kütüphane gibi taşınmazların inşasına ilişkin yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler 31 Aralık 2025 tarihine kadar KDV’den istisna edilmişti.

Aynı şekilde bu yerlerde genel bütçeli kamu idareleri ile yabancı devlet kurum ve kuruluşları arasında imzalanan protokol kapsamında genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına teslimleri de 31 Aralık 2025 tarihine kadar KDV’den istisna edilmişti.

7587 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle, geçici 45. maddede yer alan süre 3 yıl uzatılarak yukarıdaki istisnanın 31 Aralık 2028 tarihine kadar uygulanması imkânı getirilmiştir.

Bu düzenleme, 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlük tarihinin 31.12.2025 olarak dikkate alınması sebebiyle Ocak-Haziran döneminde KDV’li olarak yapılan işlemlerin fazla veya yersiz ödenen KDV olarak değerlendirilerek KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre alıcı ve satıcı beyanlarının düzeltilmesi ve bunu müteakip istisna kapsamında işlem yapan firmaların bu işlemlerle ilgili yüklendikleri KDV’leri Kanun’un 32. maddesi çerçevesinde iade talep etmeleri gündeme gelecektir.

D. Belediye Gelirleri Kanunu’nda (eğlence vergisi) gerçekleştirilen değişiklik

7587 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle; sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzeri yerler başta olmak üzere tüm biletle girilen yerlerden, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençler veya tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden eğlence vergisi alınmaması hükmü Kanun’a eklenmiştir.

Bu düzenleme, Kanun’un yayım tarihinde (01.07.2026) yürürlüğe girmiştir.