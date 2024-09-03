Yeni proje açıklandı: 100 milyon TL destek verilecek, işte başvuru şartları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için AR-GE çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri desteklemek amacıyla "Ulaşımda Erişilebilirlik Çağrısı"na çıkacaklarını kaydeden Uraloğlu, "Herkes İçin Engelsiz Ulaşım temasıyla hayata geçirilecek elektronik haberleşme tabanlı AR-GE projelerine 100 milyon lira destek sağlayacağız. Başvurular 9 Eylül'de başlayacak, 31 Ekim'de son erecek" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, proje başına en yüksek destek tutarının 15 milyon lira olduğunu belirterek, çağrıyla özellikle ulaştırma ve haberleşme alanında faaliyet gösteren kamu veya özel sektöre ait firmaların projelerini desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

"Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız"

Bütün ulaşım modlarında tüm engelli grupları için elektronik haberleşme tabanlı proje destek çağrısıyla engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak projeleri destekleyeceklerine işaret eden Uraloğlu, "Herkes İçin Engelsiz Ulaşım AR-GE proje desteği ile engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, ulaşım ve iletişim hizmetlerinde en öncelikli misyonlarının bütün vatandaşların bu hizmetlerden eşit şekilde yararlanması olduğunu belirterek, 2002 yılından bu yana bütün hizmetlerde insan merkezli bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.

Herkes İçin Engelsiz Ulaşım AR-GE projeleriyle tüm ulaşım modlarında elektronik haberleşme altyapısının güçlendirilmesini hedeflediklerine dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yerli üretimi teşvik ederek ileri teknoloji ürünlerde dışa bağlılığın azaltılmasını hedefliyoruz. Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere günlük seyahatlerinde özel araç ve toplu taşıma dışında alternatif ulaşım imkanlarının sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük seyahatlerini kolaylaştıracak erişilebilir paylaşımlı araç, moped gibi alternatif ulaşım araçlarının kullanılmasına olanak sağlayacak çeşitli teknolojileri destekleyeceğiz. Ayrıca, acil durumlarda engelli bireyler ile operatör arasında iletişim sağlayan sistemlerle tüm engelli grupları açısından açık şekilde takip edilebilen uyarı sistemlerinin geliştirilmesine yönelik elektronik haberleşme çözümleri desteklenecek."

Başvuru şartları

Uraloğlu, AR-GE çağrısına başvuruda bulunacakların sağlaması gereken şartlara ilişkin şu bilgileri paylaştı: