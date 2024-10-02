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Yeni vergi paketi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto vergilerinin gündemlerinden çıktığını açıkladı. Şimşek, yeni yasama döneminde vergi oranlarına dönük bir paketin olmayacağını ifade etti.

02 Ekim 2024 | 13:47
Yeni vergi paketi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi paketi beklentilerine son noktayı koydu.

Bakan Şimşek, borsa ve kripto vergilerinin gündemlerinden çıktığını söyledi.

Ekonomi Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Şimşek, “Yeni yasama döneminde genel vergi oranlarını artırmaya ya da indirmeye dönük bir vergi paketimiz olmayacak." dedi.

"OVP ÖZEL SEKTÖR İÇİN REHBER"

Orta Vadeli Program’ın önemine vurgu yapan Şimşek, OVP’de yer alan hedefler ve büyüklüklerin tutarlılığına işaret etti.

Şimşek, “İş alemi Orta Vadeli Programı kendilerine rehber almalı. OVP’de hedefler kamu için bağlayıcı, özel sektör için rehber niteliğindedir. Özel sektör planlarında OVP’yi dikkate alırsa kendilerinin de faydasına olur” diye konuştu.

814 MİLYAR LİRA TASARRUF

Tasarruf tedbirlerinin etkinliğine yönelik tartışmalar ile ilgili Şimşek, bugüne kadar harcama disiplini ve tasarruf tedbirleriyle toplam 814 milyar liralık tasarruf sağlandığı bilgisini verdi.

"MALİYE POLİTİKASI DEVREDE"

Enflasyonla mücadelede mevcut maliye politikasının güçlü bir şekilde devrede olduğunun alını çizen Mehmet Şimşek, para politikasının gecikmeli etkisinin devreye gireceği 2025 yılında enflasyonda baz etkisi ötesinde kalıcı bir düşüş sağlanacağını aktardı.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
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