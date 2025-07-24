Yer Konya: Her biri 50 futbol sahası büyüklüğünde

Gözlü TİGEM Bitkisel Üretim Şube Şefi Dudu Erdoğan da 492 dekarlık her biri 69 futbol sahası büyüklüğündeki tarlalarda arpa hasadının tamamlandığını söyledi. İşletmede 61 bin dekar alanda buğday, arpa ve yem bitkisi hasadının bittiğine işaret eden Erdoğan, "Hasat, toplamda 18 biçer ve 8 kamyon ile gerçekleşti. Bu sene kuraklık olmasına rağmen dekarda ortalama 450-500 kilogram rekolte elde edildi. Center pivot sisteminin olduğu dairesel tarlalarda işçilik maliyeti yok denecek kadar az." diye konuştu.

Biçerdöver operatörü Serkan Kürtül de çember tarlada hasadı 3 saatte gerçekleştirdiklerini belirterek "Döne döne işledik. Zor değil, fazla makine olduğu için bazen karışıklık oluyor. Biçerdöverin içinde tarlanın çember olduğunu anlıyoruz" dedi.