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Yerel seçim için adres değişikliği yapacaklar dikkat! Son 3 gün

Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim'e kadar başvurmaları gerekiyor.

28 Eylül 2023 | 10:03
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Yerel seçim için adres değişikliği yapacaklar dikkat! Son 3 gün

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacak.

Bu nedenle seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

Depremzedelere kolaylık sağlanacak

Ancak YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.

Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi'ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un, "Seçim dönemi" başlıklı 8. maddesi, "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür." hükmünü içeriyor.

Bu nedenle 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.

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