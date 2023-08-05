Yerli 'Elizabeth Holmes' vakası olabilir: 'Çığır açan buluş'un perde arkası karanlık mı?

Birkaç ay önce internet sitelerinde bir Türk akademisyen olduğu belirtilen Çiğdem İ.'nin buluşuna ilişkin haberler yer almıştı. Fizikçi olduğu belirtilen Çiğdem İ. o haberlerde "Uçağa takılan yazılımın yüklendiği mikro çip sayesinde hem yolcular daha güvenle seyahat ediyor hem de uçağın yıpranması azaldığı için kullanım ömrü iki kat artıyor. Projeye havayolu şirketleri büyük ilgi gösterdi. Hedefim bu teknolojiyi Türkiye'de üretmek. Şu anda mevcut sistemlerde radar ve pilot tecrübesiyle türbülanslar tespit edilmeye çalışılıyor fakat yeterli değil. CAFA CHIP ise kokpitin ön kısmına takıldığında daha türbülansa girmeden tüm hava olaylarını hesaplayarak foton ışıkları aracılığıyla türbülansı algılayıp uyarı yapıyor. Uçağın uygun rotaya yönlendirmesi için alternatif güzargahlar belirliyor" demişti.

O haberlere göre Çiğdem İ. ünlü firmaların teknolojiyle ilgilendiğini iddia etmiş ve "Yazılımın ilk üretimi için 150 milyon dolar yatırım yapıldı. 2 yıllık sözleşmemiz kapsamında Kanada'daki Waterloo Üniversitesi yazılım kullanım hakları karşılığında bana 27 milyon dolar ödeme ve satılan her çip başına belirli bir yüzde kar payı verecek" demişti.

ŞOKE EDEN SUÇLAMALAR

Ancak Çiğdem İ., şimdi yüzlerce hastalığa, ürettiği makinelerle tanı koyabileceğini iddia ederek yatırımcıları milyonlarca dolar dolandıran kan testi şirketi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'i andıran bir suçlamayla karşı karşıya...

İddialara göre Çiğdem İ.'de kendisini tıpkı 9 milyar dolarlık şirketi bulunan Holmes gibi alanında çığır açacak bir buluş yapmış gibi gösterdi. Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre geliştirdiğini iddia ettiği "CAFA CHIP" yazılımı bir dolandırıcılık aracı olabilir...

YÜZDE 30 KAR PAYI VAADİ

Habere göre Çiğdem İ.'nin zikrettiği paranın büyüklüğüne kananlar startup'a para yatırmaya karar verdi. Çiğdem İ. bu süreçte kendisine yatırım yapan kişilerin de yatırdıkları para üzerinden yüzde 30 kazanç sağladıklarını belirtip, insanların nasıl kazanç sağladığını gösteren hesap hareketlerini sosyal medyasından sürekli paylaştı. Çiğdem İ.'nin başta kendi akrabaları olmak üzere pilot, doktor ve mühendislerin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyor.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sabah'taki haberde şu iddialar dile getiriliyor: Mağdurlara kısa bir süre yüzde 30'luk kar paylarıyla ödemeler gerçekleştirdi ancak mağdurlar verdikleri paraları peyderpey isteyince Çiğdem İ.'nin foyası ortaya çıktı. İstekleri reddedilen mağdurlar savcılığın yolunu tuttu. Mağdurlar yaptıkları suç duyurularında, paralarını alamadıklarını belirterek Çiğdem İ.'den şikayetçi oldu.

Avukat Elif Nur Aydın, "İlk aşamada gönderilen paraların getirisiyle birlikte paraları mağdurlara geri göndermiş. Daha çok para koparmak maksadıyla güven tesis etmiş. Para akışından emin olan yatırımcılar daha çok getiri elde etmek amacıyla daha yüksek tutarda para gönderdiklerinde ise, paraları belirtilen zamanda iade edilmemiş" şeklinde konuştu.



