Yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik’te tahsis edilen arazide inşaat çalışmaları devam ediyor. TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat çalışmaları kapsamında; 50 bin m3 kazı çalışması, 10 bin m3 yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı.

Yerli otomobil Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat çalışmaları planlara uygun şekilde devam ediyor.

TOGG’un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.

Gemlik'teki inşaata başlamamızın üzerinden 2 ay geçti: – 50.000 m3 kazı çalışması

– 10.000 m3 yapısal dolgu

– 2.638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında zemin güçlendirme kolonu sayısı 40 bine ulaşacak. #TOGG #YeniLigGemlik pic.twitter.com/vJNDaGN0O2 — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) September 18, 2020

“İkinci ayı geride bıraktığımız inşaatımızda tüm zemin güçlendirme çalışmalarımız planlarımıza uygun olarak devam ediyor.” ifadelerine yer verilen videoda; 50 bin metreküp kazı çalışması, 10 bin metreküp yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldığı belirtildi.

Videoda yer alan bilgiye göre, güçlendirme tamamlandığında toplam zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bin adete ulaşacak.

İlk araç 2020’de banttan inecek *

Kaba inşaatın 12 ay sürmesinin öngörüldüğü TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 18 Temmuz’da gerçekleştirilmişti.

2022 yılı itibarıyla ön üretim araçlarının bantlardan indirilmesi hedefleniyor.