Yerli üretici Çin’le büyüyecek
Türkiye’de 2018 yılını yaklaşık yüzde 40’lık bir daralmayla kapatan iş makinası üreticileri, umudunu yıllık 500 bin iş makinesinin satıldığı Çin’e bağladı. Ankaralı iş makinası üreticileri, İMDER çatısı altında Çin’le görüşmelere başladı.
Birkaç yıl öncesine kadar yılda 12 ile 13 bin arasında iş makinesinin satıldığı Türkiye’de bu rakam inşaat sektöründe yaşanan daralma nedeniyle geçtiğimiz yıl 3 binlere kadar düştü.
İç pazarın geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40’lık bir küçülme yaşandığını belirten üreticiler, bu küçülmeden etkilenmemek için gözünü yurtdışı pazarlara dikti.
Yerli üreticiler geçtiğimiz ay, İş Makinesi Üreticileri Birliği (İMDER) çatısı altında Çin’de düzenlenen dünyanın en büyük fuarlarından biri olan “BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı”na katıldı.
Burada Çinli firmaların yanı sıra kamu alım otoritereleriyle de biraraya gelen üreticiler, ürünlerini Çin pazarına tanıtma fırsatı buldu. Pekin Yeni Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda 30 ülkeden yaklaşık bin 500 katılımcı firma ve kuruluş yer alırken dört gün boyunca 100 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi fuara katılım gösterdi.
YÜZDE 1’LİK PAY ALACAK
Çin’in, iş makinesi sektöründe dünyanın en büyük pazarı olduğunu belirten İMDER Başkanı Merih Özgen, şunları söylüyor: “Türkiye iç pazarında 2015 yılına kadar yılda 12 bin adet satış rakamını görmüştük. Üreticiler de, yatırım planlamalarını bu büyüklüğe göre yapıyordu.
Ancak, bu rakam giderek düştü ve 2018 yılını 3 binli rakamlarda kapattık. Sektörümüz uzun yıllardır aslında yurtdışına da ihracat yapıyordu ancak ihracat için artık daha fazla çalışmalıyız.”
İhracatta ön plana çıkan ürün grupları; beton ekipmanları, kırma-eleme tesisleri, bazı asfalt ve kazı ekipmanları olarak sıralanıyor. Çin ise dünya iş ve istif makinaları sektöründe büyüme oranı en yüksek olan pazar.
Yılda 500 bin civarında iş makinesi satışı oluyor. Hedeflerinin bu pazardan ilk etapta yüzde 1’lik bir pay almak olduğunu söyleyen Özgen, “Oran olarak küçük gözükse de Türkiye iş makinesi için bu hedef büyük bir rakam.
Çin’de önemli görüşmelerimiz oldu. Önümüzdeki dönem için ihracat kapılarını açtık diyebilirim” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?