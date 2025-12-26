Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü?

Yeni yıl heyecanının zirveye ulaştığı bugünlerde (26 Aralık 2025), milyonlarca kişinin gözü kulağı resmi makamlardan gelecek tatil açıklamalarına çevrildi.

31 Aralık yarım gün mü?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu uyarınca resmi tatil veya yarım gün tatil değildir.

Bu durumun kamu ve özel sektördeki yansımaları şu şekildedir:

Kurumların Çalışma Düzeni

Kamu Kurumları ve Bankalar: Tüm devlet daireleri, belediyeler, bankalar ve vergi daireleri 31 Aralık'ta tam gün hizmet vermeye devam edecek.

Okullar ve Üniversiteler: Eğitim-öğretim normal seyrinde sürecek; dersler tam gün işlenecek.

Sağlık Kuruluşları: Hastaneler ve aile sağlığı merkezleri normal mesai saatlerinde çalışacak.

Özel Sektör: Genel olarak tam gün çalışma esastır; ancak bazı işletmeler kendi inisiyatifleriyle çalışanlarına öğleden sonra izin verebilmektedir.

Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün?

Asıl tatil süreci 1 Ocak sabahı itibarıyla başlayacak olup takvim şu şekildedir:

1 Ocak 2026 Perşembe: Tam gün resmi tatildir. Tüm kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacaktır.

2 Ocak 2026 Cuma: Resmi bir tatil ilanı bulunmamaktadır. Okullarda eğitim, kamu ve özel sektörde mesai normal şekilde devam edecektir.

Tatil Fırsatı: 2 Ocak Cuma günü için yıllık izin kullanan çalışanlar, Perşembe'den Pazar'a kadar toplam 4 günlük bir tatil köprüsü oluşturabilmektedir.