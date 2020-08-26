Öğrencilerin merakla beklediği YKS 2020 Yerleştirme Sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara “sonuc.osym.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.

YKS 2020 YERLEŞTİRME SONUÇLARI EKRANI *

YKS 2020 yerleştirme sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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ÖSYM’DEN YAPILAN AÇIKLAMA *

ÖSYM’den 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30’dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? *

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020’de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020’de yapılacak.