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  • YSK Başkanı Yener: Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır

YSK Başkanı Yener: Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemlerinin sonuçlandığını, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

14 Mayıs 2023 | 17:51
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YSK Başkanı Yener: Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır

Yener, yaptığı yazılı açıklamada, yurt genelinde oy verme işlemleri sırasında bir parti müşahidi ile iki vatandaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirtti ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır." ifadesini kullanan Yener, seçimde emeği geçen siyasi partilere, merkez teşkilata, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, bakanlıklara, ilgili kurumlara, güvenlik güçlerine ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

YSK Başkanı Yener, seçimin ülkeye, millete, cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

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