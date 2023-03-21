ARA
Bist 100
4925,95
-1%
Bist 100
Dolar/TL
19,0231
0,0672%
Dolar/TL
Euro/TL
20,4596
0,3615%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0756
0,3096%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1203,19
-0,51%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

YSK'dan 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusuna ret

YSK, seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetti, 9 başvuruda da eksik evrak olduğunu belirledi.

21 Mart 2023 | 11:29
Son Güncellenme: 21 Mart 2023 | 11:37
0
YSK'dan 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusuna ret

Kurul, internet sitesinden, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.

Bu kararlara göre, Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ya yapmadığı belirlendi. Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi.

Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.

Eksik evrak veren adaylar

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İrfan Uzun'un mal bildirim formunun eksik olduğu, Davut Turan'ın, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin bulunmadığı belirlendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın da fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin ve mal bildirim formunun bulunmadığı belirlendi.

Duran Güveninir'in mal bildirim formu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuz, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Erkan Trükten'in mal bildirim formu ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Handan Yalçıntaş'ın mal bildirim formunu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini teslim etmediği saptandı.

Levent Akyollu'nun ise başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu teslim etmediği ve mal bildirim formunu usulüne uygun doldurmadığı, Selami Karagöz'ün yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğinin, mal bildirim formunun, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzun, 2 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu belirlendi.

Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1203,19 -0,51%
  • ALTIN ONS 1967,06 -0,61%
  • BIST 100 4925,95 -1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0231 0,0672%
  • EURO/TURK LIRASI 20,4596 0,3615%
  • EURO/USD 1,0756 0,3096%
  • INGILIZ STERLINI 1,22509 -0,21259%
  • JAPON YENI 132,332 0,769%
  • KANADA DOLARI 1,36615 -0,03695%
  • RUS RUBLESI 77 0,4894%
Günün En Çok Okunanları
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
Ramazan pidesine yüzde 60 zam
GERİ
İLERİ
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL