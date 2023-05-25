Yurt içinde gözler TCMB'ye çevrildi, beklenti ne?

ABD'nin borç limiti krizine ilişkin negatif haber akışı, varlık fiyatları için başlıca risk unsuru olmaya devam ediyor.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler borç limiti müzakereleri için dün yeniden bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy düzenlediği basın toplantısında, müzakerecilerin bazı konulardan hala uzak olduğunu belirterek, harcamalar konusundaki anlaşmazlıklara işaret etti.

Görüşmelerde ilerleme kaydedileceğini umduğunu ifade eden McCarthy, borç limiti anlaşmasına varılabileceğini dile getirerek, ABD Başkanı Joe Biden'a vergileri artırmayacaklarını söylediklerini ve müzakerelerde birçok taviz verdiklerini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da borç limitinin yükseltilmesi gerektiğine ilişkin uyarılarını yinelerken, temerrütten kaçınmak için bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2-3 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini, bazılarının ise buna katılmadığını ortaya koydu.

Fed yetkileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, haziran toplantısında faiz artırımına gidilip gidilmeyeceğinin gelecek üç haftalık verilere bağlı olacağını kaydetti.

Waller, ihtiyatlı risk yönetiminin haziran toplantısında gelen enflasyon verilerine dayanarak temmuzda artışa yönelmeyi gerektirebileceğini söyledi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru hareket ettiğine dair net bir kanıt olmadıkça faiz artırımlarının durdurulmasını desteklemediğini vurgulayan Waller, enflasyonda ilerleme olmamasından endişe duyduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in haziranda 25 baz puanlık faiz artışına gidilebileceğine yönelik fiyatlamalar yüzde 34 seviyesine yükseldi.

Analistler, borç limiti açmazı gölgesinde makroekonomik verilerden alınan sinyallerin önemini koruduğunu kaydederek, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Öte yandan, ABD'de dün finansal sonuçlarını açıklayan Nvidia'nın yapay zeka çiplerinin şirketin satış hacmini güçlü şekilde desteklediğinin anlaşılması üzerine vadeli işlem piyasalarında şirketin hisse senedi vadeli işlem kontratı yüzde 25'e yakın yükselirken, Nasdaq vadeli işlem kontratı da yüzde 1'in üzerinde primli seyrediyor.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,73, Nasdaq endeksi yüzde 0,61 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,77 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa'da da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına devam etmeleri gerektiği yönündeki sözle yönlendirmelerini sürdürürken, dün de ECB üyesi Bostjan Vasle ECB'nin faiz artışlarına devam etmek zorunda olduğunu ancak gelecek ay yapılacak faiz artışının bir öncekinde düşük olabileceğini dile getirdi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,92, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7, İtalya'da MIB 30 endeksi 2,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,75 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

Asya pay piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, bölge genelinde teknoloji hisseleri düşüş eğilimini sınırlıyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde faiz kararı bekleniyor

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,03 altında 4.424,92 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 19,9004'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,9060 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemiyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 1. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla

15.30 ABD, nisan ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları