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Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2023: Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Evine ya da iş yerine kargo bekleyen ve kargo göndermek için Aras Kargo şubelerine gidecek olanlar Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? sorularının yanıtlarına cevap arıyor. İşte 2023 Yurtiçi Kargo çalışma saatleri...

20 Mart 2023 | 14:00
Son Güncellenme: 20 Mart 2023 | 14:04
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Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2023: Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

İnternet üzerinden alışveriş yapanlar ya da kargo ile paket göndermek isteyen vatandaşlar kargo şirketlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. İçeriğimizde 2023 Yurtiçi Kargo çalışma günleri ve kargonun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz...

Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?


Yurtiçi Kargo hafta içi saat 08.30-18.00 arasında müşterilerine hizmet veriyor. Yurtiçi Kargo'nun internet sitesinde şu bilgi veriliyor:

Kargolarınızı hafta içi 18.00'e kadar Türkiye genelindeki 900'den fazla şubemizden size en yakın olanına getirin. Cumartesi günleri 17:00' e kadar Yurtiçi Kargo Şubesine gelerek de kargonuzu teslim edebilirsiniz. Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır. VIP (Ekspres) gönderi hizmetleri için en son fatura kesim saatleri değişmektedir.  Bayram, tatil günleri ve Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır.
 

Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı?

Yurtiçi kargonun cumartesi günü uygulaması için şu bilgi veriliyor: Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişimiz devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerimizde yapılmaktadır.

Yurtiçi Kargo'nun internet sitesinde çalışma saatleri için ayrıca şu bilgi veriliyor: Yurtiçi Kargo Bireysel İnternet Şubesi aracılığı ile cumartesi günleri saat 10:30' a kadar adresinizden, 17.00’ye kadar şubelerimize gelerek kargonuzu gönderebilirsiniz. Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır. VIP (Ekspres) gönderi hizmetleri için en son fatura kesim saatleri değişmektedir. Detay bilgiye hem gönderi yap ekranlarından hem de şube sorgulama ekranlarından, il ve ilçe bazlı sorgu ile şubenin harita ve detay ekranına ulaşarak ürün bazında işlem saatlerini görüntüleyebilirsiniz.
 

Yurtiçi Kargo Pazar Günü Açık mı?


Yurtiçi kargo Pazar günleri çalışmamaktadır. Yurtiçi Kargo müşteri hizmetlerine ulaşılmak istendiğinde ise 444 99 99 numaralı telefondan ulaşılarak bilgi alınabiliyor.

Yurtiçi kargonun internet siteside "Adresimden saat kaça kadar kargo alımı yaptırabilirim?" sorusuna şöyle yanıt veriliyor:
(İş Günü) Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00'e kadar Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30'a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. (Hafta Sonu) Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30’a kadar Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00’e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.​

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