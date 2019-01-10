Yüzde 40 ciro büyümesi öngörüyoruz
2018 dokuz ayda satış gelirlerimiz yıllık yüzde 51 artışla 5 milyar 214 milyon TL’ye ulaştı. Brüt kârımız yüzde 51yükselişle 1 milyar 273 milyon TL’ye, faaliyet kârımız yüzde 65 yükselişle 958 milyon TL’ye,FVAÖK yüzde 60 yükselişle 1 milyar 83 milyon TL’ye ulaştı. Net kârımız yüzde 131 arttı ve 1 milyar 736 milyon TL’ye yükseldi.
Dokuz aylık dönemde brüt kâr marjımız yüzde 24,4, faaliyetkâr marjımız yüzde 18,4, FVAÖK marjımız da yüzde 20,8 olarak gerçekleşti. Net kâr marjımız, 2017 dokuz aydaki yüzde 21,8’den 2018 dokuz ayda yüzde 33,3’e çıktı.
2017 Eylül sonunda 332 milyon TL olan nakit ve nakit benzerlerimiz, 2018 Eylül sonunda 3 milyar 83 milyon TL’ye yükseldi. Net nakdimiz ise 2 milyar 197 milyon TL oldu. 30 Eylül 2018 itibarıyla bakiye siparişlerimiz 8,6 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştı. Bakiye siparişlerimizin büyüklüğü 2016’da 6,2 milyar dolar, 2017’de 6,8 milyar dolardı.
2018’i ciroda yaklaşık yüzde 40 büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz. FVAÖK marjı beklentimiz yüzde 19-21, yatırım harcaması beklentimiz ise 650 milyon TL.
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