Doğan Holding maden yatırımlarında satın alma süreçlerini tamamladı

Doğan Holding, Gümüştaş Madencilik ve Doku Madencilik’in satın alımını KAP açıklaması ile resmen duyurarak madencilik sektörüne adım attı. Holdingten yapılan açıklamaya göre öngörülen 12 milyon ton görünür rezervi olan maden sahalarından yıllık 1 milyon ton üretim yapmayı hedefleniyor. Yeraltı madencilik metodları ile çalışılacak bu sahanın yanı sıra şirket bünyesinde yer alan 90’ın üzerinde arama ruhsatıyla, özellikle yeşil enerjinin ihtiyaç duyduğu batarya mineralleri olarak anılan başta bakır ve manganez olmak üzere farklı cevherlerin bulunması hedefleniyor. Önümüzdeki 4 yıl sadece Niğde Bolkar sahası özelinde 100 milyon dolar tesis ve yeraltı madencilik yatırım yapılması planlanıyor. Doğan Holding, bugüne kadar Gümüştaş tarafından sürdürülen jeolojik aramalara devam etmeyi, geçmiş yıllarda yıllık ortalama 100 bin metre olan sondajlı arama faaliyetlerini artırmayı ve yeraltı kaynaklarını keşfi için yatırımlarını sürdürmeyi önceliklendiriyor.

"Yeni yatırımlarla etki alanımızı büyüteceğiz"

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Holdingin madencilik sektöründeki yeni yatırımlarını şu sözlerle değerlendirdi:

“Doğan Holding olarak katma değerli alanlara yatırım yaparak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya, Grubumuz içerisinde önemli bir tecrübeye sahip olduğumuz bu iş kolunda büyüme hamlelerimizle devam ediyoruz. Niğde’den Bitlis’e uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren bu şirketimizle sanayi yoğun bölgelerin dışında yatırım ve istihdam sayesinde yerel ekonomiye destek olurken sosyal kalkınmaya da katkıda bulunacağız” dedi.

Göğüş, yatırım alanına göre madencilik sektörünün yeşil dönüşüm ve geleceğin teknolojilerine hammadde sağlaması bakımından önemli olduğunun altını çizerek “Özellikle çinko ve kurşun, günümüz endüstrilerinin önemli bir girdisi ve bakır ile birlikte yeşil ekonomi için de son derece önemli ham maddeler. Ekonomik faydalarının yanında çevresel ve toplumsal sorumluluğa destek olan sürdürülebilir madencilik uygulamalarının güçlü birer örneği olacağına inandığımız bu yeni yatırımımızdan dolayı heyecanlıyız. 65 yıllık geçmişimizden aldığımız güç ve sorumlu bir yatırım holding olma perspektifimizle; ülkemiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için değer katmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.



