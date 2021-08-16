Finlandiya merkezli global ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding AŞ’yi (Elif) satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı.

Elif Holding açıklamasına göre, söz konusu işlem, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak.

Esnek ambalaj üreticileri ve ihracat şirketleri arasında yer alan Elif Holding, Türkiye ve Mısır’da iki üretim tesisine sahip.

36 ülkede 82 üretim merkezine sahip Huhtamaki ise 18 bin 200 çalışanı ile dünyanın önde gelen sürdürülebilir ambalaj şirketlerinden biri olarak görülüyor. Huhtamaki’nin 2020 yılı cirosu 3,3 milyar avro olarak gerçekleşmişti.