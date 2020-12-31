Fiba Grubu, finans, bankacılık, enerji ve perakendeye yatırım yapıyor. Hüsnü Özyeğin’den bayrağı devralan Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, “İnsana ve dünyaya odaklanan kurumlar, gelecek 30 yıla damga vuracak” diyor.

Yatırım portföyünün çeşitliliği ve faaliyet coğrafyasının genişliği ile FİBA Grubu, son derece dinamik, girişimci ve yeniliklere açık bir grup.

Fırsat gördüğü zaman yeni sektörlere girmekten çekinmeyen, yenilikçi projelere yatırım yapan, faaliyet alanlarında deneyim kazanan ve doğru şartlar oluşup bu sektörlerden çıkış yaptığında farklı alanlarda yatırımlar yaparak ülkemizin gelişimine katkı sunan, insan odaklı bir yapı.

Bu yapının başındaki isim olan Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Ekonomist dergisine özel değerlendirmelerde bulundu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.