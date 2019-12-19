İTÜ’den “Doğa Koleji’ni satın aldı” iddialarına açıklama

Aralık 19, 2019 0 Yorum 420 Okunma
İTÜ’den “Doğa Koleji’ni satın aldı” iddialarına açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfı’nın Doğa Koleji’ni satın aldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dün kurumumuzca yapılan bilgilendirme geçerlidir. İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır” denildi.

DÜN DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dün yapılan paylaşımda da Doğa Kolejleriyle ilgili müzakerelerinin olumlu yönde devam ettiği belirtilerek, kamuoyu bilgilendirmesinin en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacağı kaydedilmişti.

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