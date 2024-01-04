ARA
Bist 100
7487,9
1,02%
Bist 100
Dolar/TL
29,7653
-0,0177%
Dolar/TL
Euro/TL
32,6783
0,3617%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0943
0,1955%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1951,91
-0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma

Koç Holding, Kemer Medical Center’ın yüzde 80’ini almak için anlaştığını duyurdu.

04 Ocak 2024 | 11:05
Son Güncellenme: 04 Ocak 2024 | 12:21
0
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma

Koç Holding, Antalya’da faaliyet yürüten özel hastane işletmecisi Kemer Medical Center’ın %80’ini satın almak için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, işlemde Kemer Medical Center 110 milyon euroda değerlenirken bu değer üzerinden net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri yapılarak satın alma bedeli belirlenecek.

İşlemin tamamlanması Rekabet Kurulu onayına tabi olacak.

Açıklamada, işlemin Koç Holding'in sağlık sektöründe büyümesine katkıda bulunacağı belirtildi.

İşlemin kapanışının 30 Nisan’a kadar gerçekleşmemesi halinde taraflar sözleşmeyi feshedebilecek.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1951,91 -0,08%
  • ALTIN ONS 2039,64 -0,07%
  • BIST 100 7487,9 1,02%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,7653 -0,0177%
  • EURO/TURK LIRASI 32,6783 0,3617%
  • EURO/USD 1,0943 0,1955%
  • INGILIZ STERLINI 1,26771 0,10147%
  • JAPON YENI 144,463 0,853%
  • KANADA DOLARI 1,33583 0,00075%
  • RUS RUBLESI 91,775 -0,2446%
Günün En Çok Okunanları
Sahibinden.com'da erişim normale döndü... Son açıklama
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu: Peki, kim ne kadar maaş alacak?
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu: Peki, kim ne kadar maaş alacak?
2022 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
2022 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
Bir işe alım uzmanı, 'iş başvurusu yaptıktan sonra bu önemli adımı unutmayın' diyor
Bir işe alım uzmanı, 'iş başvurusu yaptıktan sonra bu önemli adımı unutmayın' diyor
Değer kaybı yüzde 7’yi geçti... Bitcoin'in fiyatı neden düşüyor?
Değer kaybı yüzde 7’yi geçti... Bitcoin'in fiyatı neden düşüyor?
Vergi rekortmenleri listesine 2022'de damga vuran sektör
Vergi rekortmenleri listesine 2022'de damga vuran sektör
Kritik enflasyon verileri açıklandı
Kritik enflasyon verileri açıklandı
Memur ve emeklinin maaş zammı bugün belli oluyor
GERİ
İLERİ
Sahibinden.com'da erişim normale döndü... Son açıklama
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu: Peki, kim ne kadar maaş alacak?
2022 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
Bir işe alım uzmanı, 'iş başvurusu yaptıktan sonra bu önemli adımı unutmayın' diyor
Değer kaybı yüzde 7’yi geçti... Bitcoin'in fiyatı neden düşüyor?
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu: Peki, kim ne kadar maaş alacak?
2022 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
Bir işe alım uzmanı, 'iş başvurusu yaptıktan sonra bu önemli adımı unutmayın' diyor
Değer kaybı yüzde 7’yi geçti... Bitcoin'in fiyatı neden düşüyor?
Vergi rekortmenleri listesine 2022'de damga vuran sektör
2022 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
Bir işe alım uzmanı, 'iş başvurusu yaptıktan sonra bu önemli adımı unutmayın' diyor
Değer kaybı yüzde 7’yi geçti... Bitcoin'in fiyatı neden düşüyor?
Vergi rekortmenleri listesine 2022'de damga vuran sektör
Kritik enflasyon verileri açıklandı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL