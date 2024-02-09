Sabancı, 5 şirketiyle CDP'nin Küresel Liderler Listesine girdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında CDP İklim Değişikliği Programı'na raporlama yapan 11 Sabancı Topluluğu şirketinin 9'u, A veya A- notuyla liderlik seviyesine yükseldi. Böylece CDP’ye raporlama yapan ve liderlik seviyesinde olan Sabancı Topluluğu şirketleri geçen yıla kıyasla 3 katına çıktı.

Sabancı Holding, Türkiye’den bu listeye giren tek yatırım holdingi olurken, su güvenliği raporlamasında ise notunu A-‘ye yükseltti. 9 şirket içerisinde Sabancı Holding’e ek olarak 4 Sabancı Topluluğu şirketi daha CDP tarafından 2023 yılında A notuyla değerlendirilerek küresel liderler arasına girdi.

Brisa iklim değişikliği ve su güvenliği alanlarında Global A listesinde yer aldı. Carrefoursa ve Enerjisa Enerji ise su güvenliği alanında A notunun sahibi oldu.

Bu yıl ilk kez CDP raporlama sürecine dahil olan Temsa ilk yılında İklim Değişikliği Global A listesine dahil edildi.

"Öncü ve örnek olmak misyonumuzu da güçlendireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, bu yıl CDP skoru açıklanan 21 binden fazla şirket arasında sadece 346'sının İklim Değişikliği Global A listesine dahil edildiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Sabancı Holding olarak bu şirketler arasında olmaktan; daha da önemlisi Sabancı Topluluğu olarak Türkiye’yi bu listede 5 ayrı şirketimiz ile temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bugünün dünyasında, neyi yaptığınızdan daha önemli bir konu varsa o da nasıl yaptığınız. Sürdürülebilirliği şirket kültürü ve yatırım kriterlerinizde nasıl konumlandırdığını, Topluluk olarak tüm operasyonel süreçlerimizi, kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritamız kapsamında sürekli olarak geliştiriyoruz. Bunu da şeffaf raporlama süreçlerimizle ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de, sürdürülebilirlik odaklı proje ve uygulamalarımızı dünyanın dört bir yanındaki tesis ve ofislerimizde yaygınlaştırırken, bu alanda öncü ve örnek olmak misyonumuzu da güçlendireceğiz."

2000 yılında kurulan ve dünya çapında 137 trilyon dolar değerinde varlığı yöneten 740’tan fazla finansal kuruluşla çalışan CDP, şirketleri çevresel etkilerini açıklamaya, sera gazı emisyonlarını azaltmaya, su kaynaklarını ve ormanları korumaya teşvik etmek için sermaye piyasalarını ve kurumsal satın alıcıların gücünü kullanmaya öncülük ediyor.