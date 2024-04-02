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Sabancı Holding, organizasyonel yapısında değişikliğe gitti

Sabancı Holding, organizasyonel yapısında değişiklikler yaptı.

02 Nisan 2024 | 18:03
Sabancı Holding, organizasyonel yapısında değişikliğe gitti

Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, ''Sabancı Holding olarak stratejik önceliklerimiz doğrultusunda, ana işlerimizin büyütülmesi ve yeni büyüme platformlarına yatırım odağımızı güçlendirmek amacıyla yapılan organizasyonel gözden geçirme neticesinde; malzeme teknolojileri alanındaki odağımızı ve mobilite çözümlerindeki liderlik konumumuzu daha da güçlendirmek amacıyla, Yapı Malzemeleri ve Sanayi stratejik iş kollarının, Malzeme Teknolojileri ve Mobilite Çözümleri olarak yapılandırılmasına karar verilmiştir.'' denildi.

Bu değişiklik sonrasında, halihazırda Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak görev yapan Burak Orhun'un Malzeme Teknolojileri Grup Başkanlığı'na, Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapan Cevdet Alemdarın ise Mobilite Çözümleri Grup Başkanı olarak 19 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atandığı bildirilen açıklamada, ''Yapılan atamalar ile birlikte, Akçansa, Çimsa ve Kordsa şirketlerimiz faaliyetlerini Malzeme Teknolojileri Grup Başkanlığı bünyesinde; Brisa, Temsa Ulaşım ve Temsa Motorlu Araçlar şirketlerimiz ise faaliyetlerini Mobilite Çözümleri Grup Başkanlığı bünyesinde sürdürecektir.'' ifadelerine yer verildi.

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