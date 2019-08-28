Teknoloji transferiyle değer katıyor
Sanofi, insan hayatını iyileştirme misyonu ile en kritik sağlık ihtiyaçlarım önceliklendirerek her yıl dünya genelinde satışlarının yüzde 17’sini AR-GE’ye ayırıyor. Temmuz 2019 itibariyle şirketin AR-GE ürün yelpazesinde 34 yeni molekülü de içeren 83 proje bulunuyor.
Özlem Bay Yılmaz
obay@ekonomist.com.tr
Türkiye’de de 60 yılı aşkın süredir sağlık sektörünün liderlerinden olan Sanofi, 694 milyon Euro yatırım yaptığı Lüleburgaz üretim tesisi içerisinde yer alan AR-GE merkezi ile ülkemizde de AR-GE alanında önemli çalışmalar yürütüyor.
Türkiye ilaç sektöründeki AR-GE yatırımlarına öncülük eden Sanofi, son 5 yıl içinde 295 milyon TL AR-Ge yatırımı gerçekleştirdi. Sanofi Türkiye AR-GE merkezi, sağlık bilimlerine sunduğu katkının yanı sıra üretim ve ihracatın gelişiminde rol alarak Türkiye ekonomisine güçlü bir destek sağlıyor.
Sanofi, dünya genelinde 170’ten fazla ülkede hastalıkları önleme, tedavi etme ve insan hayatını iyileştirme misyonu ile sağlık çözümleri sunuyor. Türkiye’de ise 60 yılı aşkın süredir sağlıklı bir gelecek için çalışıyor ve sektörün öncü kurumları arasında yer alıyor.
Kuruluşundan itibaren Türkiye’de Ar-Ge, teknoloji, üretim ve istihdama yatırım yapan Sanofi, bugün 1800’ü aşkın çalışanı, Türkiye’nin en büyük ilaç üretim tesisi olan Lüleburgaz fabrikası ve 16 ana tedavi alanında geniş ürün portföyü ile hizmet sunuyor.
Türkiye ilaç üretiminin yüzde 14’ünü tek başına karşılayan şirket, kutu bazında yüzde 86 yerli üretim oranı ve 49 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat sayesinde ülke ekonomisine ve dış ticaret bütçesine katkıda bulunuyor.
TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Sertifikası olan ilk çok uluslu firma konumunda bulunan Sanofi Türkiye, son 5 yılda gerçekleştirdiği 295 milyon TL Ar-Ge yatırımı ile toplum sağlığına katkıda bulunuyor.
Bugüne dek Sanofi’nin Lüleburgaz Fabrikasında yer alan AR-GE merkezinde, 121 ürünü içeren 64 yeni jenerik molekül geliştirildi. 2018 yılında ise 3 yeni molekülün ilk ticari üretimleri tamamlanarak 6 farklı ülke pazarına 7 adet ürün olarak sunuldu.
Diğer taraftan, şirketin Klinik Araştırmalar Birimi henüz tedavisi olmayan hastalıklara çözüm bulmak ve hastaların doğru tedavilere ulaşmalarını destekleyecek bilimsel veriler üretmek için çalışıyor ve 50 klinik araştırma projesini 450 farklı araştırma merkezinde yürütüyor.
Klinik araştırmalarda Türkiye’nin ilk Faz 1 çalışmasını gerçekleştiren Sanofi, onkoloji, diyabet, kalp-damar hastalıkları, immünoloji, enfeksiyon hastalıkları, göz hastalıkları, nadir hastalıklar, yaşlanma ve aşılar gibi alanlara odaklanıyor.
Türkiye’nin sağlık sektöründeki güvenilir bir ortağı olarak ülkenin sağlıklı geleceği için çalıştıklarını dile getiren Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk “Stratejilerini şu şekilde özetliyor: Küresel çapta kritik sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek ilaçların keşfedilmesi için çalışan şirketimiz, cirosunun yüzde 17’sini AR-GE’ye ayırıyor. Böylece insan yaşamına sağlık ve güç katmayı hedefliyor.
AR-GE ekiplerimizde bilim insanları, doktor ve mühendisler gibi pek çok farklı disiplinden uzmanlar yer alıyor. Bu sayede hastalıkların çözümlerinde sıra dışı gelişmeler elde ediyoruz. Temmuz 2019 itibariyle şirketimizin AR-GE ağında geliştirilen proje sayısı 83’e ulaştı, bunlar arasında 34 yeni molekül de bulunuyor. Ayrıca 35 projemiz de Faz 3 veya ruhsat aşamasında.
Bu küresel gücümüzü ülkemize de yansıtarak, Sanofi Türkiye olarak son 5 yıl içinde AR-GE’ye ayırdığımız 295 milyon TL yatırım ile sektörün toplam AR-GE yatırımının önemli bir kısmını gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan gerçekleştirdiğimiz teknoloji transferleri ile ülkemize katma değer sağlıyoruz.
Temmuz sonunda antibiyotik ürünümüz için duyurduğumuz teknoloji transferi buna güzel bir örnek. AR-GE yatırımlarımız ile de bu katma değeri güçlendirmeye ve ülkemizin sağlık sektöründe güçlü ve güvenilir ortağı olarak ilkleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN HER 7 KUTU İLAÇTAN 1’İ SANOFİ’DEN
Sanofi Türkiye, öncü AR-GE çalışmalarını yüksek katma değere sahip bir üretimle destekliyor. Yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde bir alana sahip olan Sanofi Lüleburgaz Fabrikası, 445 milyon kutu ilaç üretim kapasitesi, 313 milyon kutu yıllık üretimi ile gelişmiş ve güçlü bir ilaç üretim tesisi olarak öne çıkıyor. Fabrika, Sanofi’nin dünya genelinde bulunan 33 ülkedeki 75 üretim tesisi arasında da ilk üçte yer alıyor.
2018 verilerine göre; ilaç sektörü toplam üretiminin yüzde 14’ünü, yani üretilen her 7 kutu ilaçtan 1’ini tek başına karşılayan Sanofi, Türkiye’nin ilaç üretimine liderlik ediyor. Şirketin Lüleburgaz fabrikası, 21 ülkenin sağlık otoritelerinin denetiminden başarıyla geçerek aldığı “İyi Üretim Uygulamaları” (GMP) belgeleriyle üretimde güvenilirliği ve yüksek kaliteyi temsil ediyor.
Bu sayede, fabrikadaki toplam üretimin yüzde 13’ünü aralarında Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin bulunduğu 49 ülkeye ihraç ediyor. Böylece yarattığı AR-GE ve üretim gücü, istihdam ve ihracat ile Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor.
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