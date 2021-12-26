Son iki yılı Covid-19 pandemisinin etkisi altında geçiren Türkiye ekonomisi, pandemi kısıtlarının en çok yaşandığı 2020 yılından sonra, 2021’de üretim ve ihracatta önemli iyileşmeler sağladı.

2020’yi yüzde 1,8 büyüme ile kapatarak pandemi yılında büyümeyi başaran sayılı ülkelerden biri olan Türkiye, 2021’in ikinci çeyreğinde baz etkisinin de yardımıyla yüzde 21,7 büyüyerek önemli bir başarıya imza attı.

İkinci çeyrek sonrasında artan ihracat büyümenin itici gücü olurken, 2021 yılında ilk kez yıllık ihracat 200 milyar doları aştı. Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nda yaşanan değişimler, 2021’de ekonomi gündemini yoğun olarak meşgul etti.

Özellikle Kasım 2020’de Merkez Bankası Başkanlığına getirilen Naci Ağbal’ın başlattığı faiz artırımı süreci ile döviz kurları ve enflasyonda yaşanan iyileşme, Ağbal’ın görevden alınması ve yeni başkan Şahap Kavcıoğlu’nun Eylül 2021’de başlattığı faiz indirim süreci ile yerini Türk Lirası’nda tarihi değer kaybı ve yüzde 30’lara varan yüksek enflasyona bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “düşük faiz-yüksek ihracat” modeli ile ekonomide yeni bir paradigmaya geçiş yaptığı yılın son çeyreğinde, Türkiye ekonomisine ilişkin endişeler arttı.

Yılın son günlerinde Erdoğan tarafından açıklanan “TL’yi Özendirme Paketi” ile döviz kurlarındaki ateş şimdilik söndürülmüş olsa da ekonomide 2022 yılına ilişkin beklentiler hala tam olarak olumluya dönmüş değil.

2022’de özellikle yeni döviz kuru atakları ve ilk çeyrekte yüzde 40’lara kadar çıkması beklenen yapışkan enflasyon sorunu gündemi belirleyecek gibi gözüküyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın