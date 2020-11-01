Pandemide değişen tüketici alışkanlıklarına cevap vermek üzere harekete geçen ve yeni girişimlere yönelen büyük gruplar, farklı alanlara yatırımla mevcut işlerindeki riskleri dağıtma yoluna gitti.

Mart ayında yaşanan şoku üzerinden atan şirketler için aldıkları yatırım kararlarına bakılırsa harekete geçme zamanı gelmiş görünüyor.

Ekonomide çarkların zorlu dönemece girdiği bu süreçte Boyner’den, Doğan Holding’e, Erdemoğlu’ndan Tahincioğlu’na kadar birçok büyük grup, yeni fırsatlara odaklanıp, yatırım hamlesini başlattı.

Turizm, ulaşım, perakende gibi birçok sektörde yaşanan daralmaya karşılık yeni girişimleri yakın markaja alan büyük gruplar, ambalaj, lojistik, teknoloji gibi gelecek gördükleri alanlara kaynaklarını aktarıyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.