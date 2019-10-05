Franchising 100
2020’de 50 milyar dolarlık bir ekosistem yaratması beklenen franchising sektörü büyümeye devam ediyor.
Her yıl iki kez yaptığımız ‘Franchising 100’ araştırmasında yer alan şirketler 2020 yılının sonuna kadar 3 bin 470 şube açacak.
Franchise vererek büyüyen 100 şirket, binlerce girişimci adayına da yeni fırsatlar sunacak.
Ekonomist Dergisi olarak, bu sektördeki fırsatları ortaya koyabilmek için, yılda iki kez Franchising 100 araştırmasını yayınlıyoruz.
Bu araştırmanın 2019 yılındaki ikinci versiyonunun sonuçları belli oldu. Yaptığımız araştırmaya göre, Franchising 100 listemize giren şirketler 2020 yılı sonuna kadar 3 bin 472 şube açacak.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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