Koronavirüs salgını birçok alanda dünyayı yeni bir düzene doğru hızla sürüklüyor. 2020 yılına büyüme hedefiyle giren ekonominin baş aktörleri, virüsün yarattığı negatif etkiler nedeniyle yeniden hesap yapmaya başladı.

Daralan talep ve ticaretin önündeki engeller nedeniyle bu yıl yüzde 2 küçülmesi beklenen dünya ekonomisinde zararı azaltmaya çalışan şirketler, krizden çıkış stratejilerini masaya yatırdı.

Birçok sektör büyüme hedeflerinde revizyona gidip yüzde 30’a kadar bir daralma öngörürken, çıkış ise yeni döneme hızlı bir şekilde uyum göstermekten geçiyor.

Bu yeni dönemde finans yönetiminden insan kaynağının korunmasına, gerektiğinde kamunun sağladığı desteklerden bankacılık sektörünün sağladığı finansal kaynaklardan yararlanmaya kadar çıkışı sağlayacak tüm alanları iyi yönetmek gerekiyor.

Biz de bu krizden çıkış yollarını araştırdık. İş dünyasının önde genel isimleriyle konuştuk. Devletten hangi desteklerin alınabileceğini araştırdık. Bankacılık sisteminin neler yaptığına baktık. Uzmanların görüş ve önerilerini de aldık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.