Parayı enflasyondan korumanın önem kazandığı bu süreçte portföylerde hisse ağırlığı artarken, bunun döviz ve altınla dengelenmesi öneriliyor. Hisse seçimleri önem kazanırken güçlü bilançosu olan şirketler öne çıkıyor.

Biz de 65 şirkete ilişkin 2021 son çeyrek net kâr beklentilerini analiz ettik. Son çeyrekte kur ve enflasyondaki artış ile küreselde emtia fiyatlarında yaşanan yükselişin finans dışı şirketlerin kârlarına damga vurduğu kaydediliyor.

Demir-çelik, otomotiv, cam, GYO sektörü ve holdinglerin net kâr büyümesinde önde olması bekleniyor. Havacılık şirketlerinde düşük sezon nedeniyle THY haricinde zayıf kârlılık öngörülürken gıda perakende şirketlerinde Rekabet Kurulu tarafından kesilen cezaların etkisiyle kâr düşüşü beklentisi var.

Yine dayanıklı tüketim sektörü şirketlerinde de kârlılıkların nispeten zayıf kalması öngörüsü bulunuyor.

Bankalar tarafında ise TÜFE’ye endeksli bonoların enflasyondaki yüksek seyre bağlı olarak marj katkısının daha yüksek olmasının kârlılık üzerinde etkilerinin görüleceği kaydediliyor. Kamu mevduat bankalarının öncülüğünde güçlü kâr artışları tahmin ediliyor.

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