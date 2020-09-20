Pandemi süreci ile birlikte şirketlerin evden çalışmaya başlaması, ofis pazarında kartların yeniden karılmasına neden oldu.
Artık büyük ofis alanlarında çalışma dönemi sona erdi. Ancak evden çalışmaya geçilmesine rağmen şirketler ofis alanlarından vazgeçmiyor.
Bu süreçte özellikle İstanbul’da kent merkezinde yönetim ofisi ile kentin farklı semtlerinde konumlanan uydu ofis alanları oluşturulması trendi ortaya çıktı.
JLL Türkiye’nin Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı çalışma ile ofis piyasasına mercek tuttuk.
Araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul, İzmir, Ankara’da ofis alanlarında metrekare kiralarında gerileme yaşanmazken, bu yıl işlem hacimlerinde geçen yıla oranla gerilemeler bekleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Bir cevap yazın