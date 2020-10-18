Piyasada oynaklığın yüksek olduğu bu dönemde yatırım portföylerini yönetmek zorlaşıyor. Birçok risk faktörünün olduğu piyasalarda, fırsatları yakalayıp doğru yatırım yapmak da mümkün. Yılın bu zorlu son çeyreğinde piyasa uzmanlarına yatırım araçlarında beklentilerini, piyasanın risklerini ile fırsatlarını ve portföy dağılımını nasıl yapmak gerektiğini sorduk.

Piyasalar, son çeyrek döneme hareketli girdi. ABD’de başkanlık seçimi sürecinin devam ettiği, pandemide ikinci dalga endişelerinin arttığı, içeride ekonomik ve jeopolitik risklerin konuşulduğu son çeyrekte yatırımcılar, portföylerini nasıl yöneteceği konusunda zorlanıyor.

Piyasada volatilitenin hayli yüksek olduğu, dolar/TL’nin ve gram altının yeni zirve seviyelerine yöneldiği, TL mevduatta getirinin son dönemde faiz oranlarında artışa rağmen sınırlı olduğu, hisseye yerli yatırımcı ilgisinin arttığı bu dönemde, doğru portföy dağılımı yapmak son derece önemli.

Ancak genel görüntüye göre, TL faizde getirinin düşmesiyle birlikte döviz ve altın ağırlığı korunuyor; hisse senedine yerli yatırımcı ilgisi artmaya devam ediyor. Yılın bu zorlu son çeyreğinde piyasa uzmanları ile yatırım araçlarında beklentileri, piyasanın risklerini ve fırsatlarını, portföy dağılımını nasıl yapmak gerektiğini konuştuk.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.