Sınır ötesi start up’lar

Ocak 20, 2019 0 Yorum 112 Okunma
Sınır ötesi start up’lar

Start up dünyasında büyümenin anahtarı global düşünmekten geçiyor.

O nedenle iş modeli uluslararası olmaya uygun start up’lar yüzlerini yurtdışına çevirmiş durumda.

Gelişimlerini sağlayacak bu adımı atanlar farklı ülkelere açılarak daha hızlı yol alıyor. Türkiye’den çıkıp dünyaya açılan start up’ların sayısı giderek artıyor. Bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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