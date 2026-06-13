Hibe desteğiyle başladı, ilk yıl 1,2 ton çilek üretti

Kaymakam Kara ise "Bu gün Arapdede köyünde çiftçimiz Semih beyin yanına geldik. Bizim desteklerimizle beraber güzel bir çiftlik kurmuş burada kendisinin büyük bir emeği var yatırımı var. Onu desteklemek ihtiyaçlarını sıkıntılarını gidermek sorunlarını dinlemek için geldik. Maşallah Kendisi burada güzel bir çiftlik oluşturmuş, kendisine işlerinde başarılar diliyoruz. Eksik ihtiyaçlarında her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek için yanındayız. Tüm çiftçilerimize buradan selam gönderiyorum" diye konuştu.