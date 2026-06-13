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Hibe desteğiyle başladı, ilk yıl 1,2 ton çilek üretti

Bilecik'te destek destekli bir projeye sonrası aldığı 12 bin adet hibe çilek fidesiyle başladığı üretimde, ilk mahsulü aldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hibe desteğiyle başladı, ilk yıl 1,2 ton çilek üretti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve çiftçiye yeni gelir kapıları açmak amacıyla hayata geçirilen çilek üretim projesi ilk meyvelerini verdi.

1 Bölgedeki üreticilere örnek oldu

Bölgedeki üreticilere örnek oldu

Hibe desteğiyle üretime başlayan çiftçi, ilk yılında elde ettiği verimle hem yüzleri güldürdü hem de bölgedeki üreticilere örnek oldu. 

2 Üreticiyi ziyaret ettiler

Üreticiyi ziyaret ettiler

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, Arapdede Köyü'ne giderek üretici Semih Sağır'ı ziyaret etti.

3 Üretim süreci hakkında bilgi aldı

Üretim süreci hakkında bilgi aldı

Serayı gezerek üretim alanlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Kara, üretim süreci hakkında detaylı bilgi aldı.
 

4 "Büyük emek ve özveriyle yürütülen üretim sürecinin ardından ilk hasada ulaştık"

"Büyük emek ve özveriyle yürütülen üretim sürecinin ardından ilk hasada ulaştık"

Arapdede Köyünde yaşayan çilek üreticisi Semih Sağır, 12 bin adet hibe çilek fidesini bin 600 metrekarelik alanda kurduğu serada toprakla buluşturduğunu anlatarak, "Büyük emek ve özveriyle yürütülen üretim sürecinin ardından ilk hasat dönemine geldik. Burada bulunan 12 bin adet çilek fidesinden ilk yıl şuana kadar 1 ton 200 kilogram çilek üretimi gerçekleştirdik. Üretimin önümüzdeki dönemde daha da artacak ve hedefimiz 2 tonluk hasat rakamına ulaşmak" dedi.

5 "Bizim desteklerimizle beraber güzel bir çiftlik kurmuş burada kendisinin büyük bir emeği var"

"Bizim desteklerimizle beraber güzel bir çiftlik kurmuş burada kendisinin büyük bir emeği var"

Kaymakam Kara ise "Bu gün Arapdede köyünde çiftçimiz Semih beyin yanına geldik. Bizim desteklerimizle beraber güzel bir çiftlik kurmuş burada kendisinin büyük bir emeği var yatırımı var. Onu desteklemek ihtiyaçlarını sıkıntılarını gidermek sorunlarını dinlemek için geldik. Maşallah Kendisi burada güzel bir çiftlik oluşturmuş, kendisine işlerinde başarılar diliyoruz. Eksik ihtiyaçlarında her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek için yanındayız. Tüm çiftçilerimize buradan selam gönderiyorum" diye konuştu.
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