Temettüde lider şirketler
Borsa İstanbul’da (BİST) 2018 yıl sonu bilanço dönemi geçen hafta başladı ve mart ortasına kadar sürecek. Bu süreçte yatırımcılar, 2018 yılı kâr rakamlarına ek olarak şirketlerin temettü (kâr payı) kararlarına da dikkat kesilecek.
Ekonomist olarak biz de temettü konusunda kapsamlı bir analiz yaptık. Çalışmamızda, son beş yılda en az dört kez düzenli temettü veren ve yüksek temettü verimliliği elde eden 47 hisseye ulaştık.
Bu 47 hissenin 2013-2018’i kapsayan son beş yıllık performanslarını da inceledik ve 31’inin BİST-100’ün beş yılda elde ettiği yüzde 34,6’lık getirisinin üzerinde getiri sağladığı sonucuna vardık.
Böylece bu hisseler, piyasadaki dalgalanma dönemlerinde korunaklı kalarak hem temettü hem de hisse performansı açısından yatırımcılarına kazandırdı.
Aracı kurumların yüksek temettü beklentisiyle ‘al’ dediği hisselere de yer verdiğimiz çalışmamızda temettüde yeni dönem beklentilerini ve temettü yatırımcılığında dikkat edilmesi gereken noktaları da ana hatlarıyla ortaya koyduk.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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