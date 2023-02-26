Yaraları sarma zamanı

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü tarihinin en büyük afetlerinden birine uyandı. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve 9 saat sonra yine Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6’lık iki büyük depremle sarsılan Türkiye, bir kez daha bu coğrafyanın bir gerçeği olan depreme hazırlıksız yakalandı.

Bu deprem felaketi, kapsadığı 11 ilde geriye on binlerce can kaybı, yüzbinlerce yaralı ve evsiz kalan milyonlarca insan bıraktı. Aradan geçen 20 günde devlet, sivil toplum, iş dünyası el ele vererek yaraları sarmaya odaklandık.

Gelecek nesillerin bir daha böylesine büyük bir felaket yaşamaması için yapı denetiminden afet yönetimine, üretim planlamasından kriz organizasyonuna kadar her alanda yeni bir bakışa ihtiyaç var.

Türkiye 1999’daki Marmara, 2011’deki Van ve 2020’deki İzmir depreminin ardından, 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı bir kez daha Anadolu’nun kadim deprem gerçeği ile yüzleşti.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve 9 saat sonra yine Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6’lık iki büyük depremle sarsılan Türkiye, o günden beri deprem gündemi ile yatıp kalkıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde, son resmi verilere göre can kaybı 43 bin 556’ya, yaralı sayısı ise 105 bin 500’e ulaştı.

Ortalama bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda etkili olan depremde, on binlerce bina yerle bir olurken, 100 binin üzerinde bina ise oturulamaz hale geldi. Özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da yaşanan yıkım, kent merkezlerini ve çevre ilçeleri adeta haritadan sildi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.