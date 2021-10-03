Geliştirdikleri iş modelleriyle Türkiye’de yazdıkları başarı hikayesini sınır ötesine taşıyan girişimcilerin ekonomideki ağırlıkları her geçen gün artıyor. Bu teknolojik girişim dalgası, pandemi sürecinde hızlanan yatırımlarla daha da büyüme yolunda ilerliyor.

Şu ana kadar değerlemesi 1 milyar doların üzerindeki unicorn’lara toplamda yedi turda 3 milyar 38 milyon dolarlık yatırım gerçekleşirken, diğer girişimler ise sekiz aylık süreçte 174 turda 166 milyon dolarlık yatırım çekti.

Pandemi sürecinde yıldızı parlayan girişimler, ekosistemi daha da güçlendirdi. Biz de pandeminin zorlu koşullarından doğru iş fikri ve doğru iş modeliyle sıyrılmayı başaran 30 girişimi ve önde gelen liderlerini mercek altına aldık.

Üretim maliyetlerindeki artış, faizlerin üstünde kalan enflasyon, yüksek işsizlik ve dövizdeki çıkışa bakıldığında ekonomide birçok parametre alarm verirken, girişimcilik ekosistemi yeni yatırımlar ve yüksek büyüme hızıyla başarı hikayesi yazmaya devam ediyor.

E- ticaretten sağlığa, perakendeden mobil uygulamalara kadar farklı iş modelleriyle Türkiye’de yazdıkları başarı hikayesini sınır ötesine taşıyan girişimcilerin ekonomideki ağırlıkları her geçen gün artıyor.

Büyüyen bu dalgayı rakamlar da doğruluyor. Pandeminin hükmünü sürdüğü 2020 ve 2021’in sekiz aylık döneminde orta ölçekli girişimlerin aldığı toplam yatırım rakamı 343 milyon dolar oldu.

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