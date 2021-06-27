Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi süreci sağlık sektöründe çok zor bir yıl yaşanmasına neden oldu. 2020 yılının sonunda sağlık sektörünün dünyadaki büyüklüğü 2019 yılına göre yüzde 6,3 daralarak yaklaşık 6,6 trilyon dolara geriledi.

Türkiye’de ise sağlık harcamaları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında 201 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2020 yılında yaklaşık 260 milyar TL seviyelerine ulaştığı tahmin ediliyor.

Sağlık harcamalarında artışın devam ettiği 2021 yılında ise pandemi etkisi nedeniyle sektör hacmi henüz öngörülemiyor. Tüm dünya için ‘olmaza olmaz’ sektörlerin başında gelen sağlığın önemi bu süreçte daha fazla anlaşıldı.

Ülkeler, bu alana ayırdığı bütçeleri artırma yoluna gitti. Sağlık sektöründeki potansiyele start up’lar da kayıtsız kalmadı.

Daha önce sağlık sektöründe faaliyet gösteren start up’lar çalışmalarına hız verirken, farklı alanlardan bu alana yönelen pek çok start up da oldu.

Mobil uygulamadan yenilikçi cihazlara kadar farklı sağlık ürünleri geliştiren start up’ların sayısı artış gösterdi. Ekonomist Dergisi olarak biz de bu sayımızda bu yenilikçi girişimlere yer vermek istedik.

Sağlık sektörüne yönelik iş fikirlerini hayata geçiren 20 start up’ı ve hedeflerini araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın