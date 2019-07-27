Yön nereye?

Temmuz 28, 2019 0 Yorum 144 Okunma
Yön nereye?

Merkez Bankası’nın 425 paz puanlık indirimiyle birlikte para politikası faizi yüzde 19,75 seviyesine çekildi.

Bu yıl yapılacak kalan üç toplantıda 200-300 baz puan daha faiz indirimi bekleniyor. Para politikası faizindeki indirim mevduat ve kredi faizlerini de aşağı çekerken, döviz hesaplarının nasıl bir seyir izleyeceği ise merak ediliyor.

Faiz indirimine bağlı yatırım araçlarının seyri ve yatırım stratejileri de kapak haberimizde yer verdiğimiz başlıklar arasında yer alıyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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