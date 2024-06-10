Ali Koç kimdir? Ali Koç'un biyografisi

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi (9 Haziran 2024). Ali Koç, 3. kez başkan seçilirken, rakibi Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı. Peki, Ali Koç kimdir? İşte Ali Koç'un biyografisi:

ALİ KOÇ KİMDİR?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu Koç Holding'in internet sitesinde yer alan biyografisi şöyle. Ali Koç, 2 Nisan 1967 yılında doğdu. Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi’nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. Öğrenim bilgileri:

Harvard University, Boston, Massachusetts, A.B.D. - İşletme Fakültesi, Master

Rice University, Houston, Texas, A.B.D. - İşletme Fakültesi

Harrow School, Londra, İngiltere - Matematik, Ekonomi ve Coğrafya Yüksek Derece

İŞ HAYATI

Ford Otosan'ın internet sitesinde de Ali Koç'un biyografisiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor:

Ali Koç iş hayatına 1990’da American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başladı.

1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalıştı.

1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladı. 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulundu.

8 yılı aşkın bir süredir Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Şubat 2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürüyor.

bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürüyor. 1997 yılından itibaren Ford Otosan Yönetim Kurulu’nda görev yapmakta olan Koç, 10 Aralık 2012 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Ali Koç, aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Finansal Hizmetler, Koçtaş, Otokar, Otokoç, Setur ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlendi.

Ali Koç ayrıca URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Kulüpler Birliği’nde (ECA) İcra Kurulu Üyesi, Endeavor Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta.

Harvard Üniversitesi, Bank of America ve CFR’da Global Danışma Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Chatham House’da Danışman olarak görev almakta. CBI - İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda ise Türkiye’yi temsil etmekte.





