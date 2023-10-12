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Dofer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğan kimdir?

Borsaya gelen son şirketler arasında Dofer Yapı da bulunuyor. 10-11 Ekim tarihlerinde talep toplayan Dofer Yapı Malzemeleri halka arzında yatırımcılara kişi başı 5-6 lot hisse dağıtımı yapıldı. Peki, Dofer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğan kimdir? İşte biyografisi ve şirketle ilgili bazı özet bilgiler:

12 Ekim 2023 | 09:32
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Dofer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğan kimdir?

Borsaya gelen yeni şirketler arasında Dofer Yapı da bulunuyor. Dofer Yapı halka arzı, 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde 17,11 TL fiyattan gerçekleşti. Halka Arz 17,11 TL sabit fiyatla ve Borsadan Satış Yöntemi ile yapıldı. Peki, Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğan kimdir? İşte detaylar

DOFER YAPI KİMİN? NE ZAMAN KURULDU?

Dofer Yapı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1985 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Doğan tarafından kuruldu. Ailenin ticaret hayatı 4 nesil önce Beypazarı'ndan Ankara'ya kereste satarak başlamış. Şirket bugün demir ticareti, çelik hasır ve hazır demir üretimi yapan firmalardan. Yine şirketin internet sitesindeki bilgilere göre Ankara Başkent Organize sanayi bölgesindeki fabrika sahasında 2015 yılından itibaren üretim yapılıyor. Karabük Organize Sanayi bölgesinde de fabrika sahası bulunuyor.

MUSTAFA DOĞAN KİMDİR?

Dofer Yapı'nın önetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğan 1949 Ankara doğumlu. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Mustafa Doğan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. Beypazarı’ndan Ankara’ya büyükbabasıyla kereste getirerek iş hayatına başladı. Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Ankara Tenis Kulübü Başkanlığı yapmış, veteran milli tenisçisi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU

Mustafa DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Yağmur DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
(Genel Müdür)

Mert DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Halit KIRATLI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

M. Coşkun KARADENİZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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