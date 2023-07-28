Dr. Fatih Karahan kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre, Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, TCMB başkan yardımcılıklarına Dr. Osman Cevdet Akçay, Dr. Fatih Karahan ve Prof. Dr. Hatice Karahan atandı.

TCMB, yeni atanan başkan yardımcılarının öz geçmişlerini internet sitesinde paylaştı.

Dr. Fatih Karahan kimdir?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. Karahan, 2012'de Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012'de New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar bu kurumda iş gücü ve ürün piyasası çalışmaları başkanı ve para politikası danışmanı olarak çalıştı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da başekonomist görevine atandı.