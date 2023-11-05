CHP'de 4 Kasım'da düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. 5 Kasım Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Oylamada Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Bu sonuçların arıdından Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu. Peki, Özgür Özel kimdir? İşte Özgür Özel'in hayatı ve biyografisi...

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Siyasetçi ve eczacı Özgür Özel, 21 Eylül 1974'de Manisa'da doğdu. CHP'nin sitesinde yer alan bilgilere göre babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır ve her ikisi de emekli öğretmen.



Özgür Özel İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesinde orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Özgür Özel lisans eğitimini ise Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde aldı.

1999 yılında serbest eczacılığa başladı.



Özgür Özel, üniversite yıllarında tanıştığı Didem Özel'le evlendi. Bir röportajında "Mühendis olmak istiyordum. Matematiğe ilgim vardı. Babamın tercihiyle eczacı oldum. Yeniden sınava girerim diye düşündüm ama eczacılık fakültesine girdikten bir yıl sonra, 19 yaşımda eşim Didem ile tanıştım. 1993'ten beri birlikteyiz. Didem'i görünce üniversite sınavına bir daha girmeyi unuttum" dedi.

Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu’na üyelikleri bulunuyor.

Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, CHP Cezaevleri İzleme ve İnceleme Komisyonu, CHP Üniversitelerin ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu ve TBMM Soma Maden Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlendi.

CHP'NİN 8'İNCİ GENEL BAŞKANI OLDU